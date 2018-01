Der erste Abgang: Giuliana Farfalla ist raus aus Dschungelcamp

Lange hat es nicht gedauert - ein Kandidat aus dem Kreise der Dschungelcamper hat sich bereits verabschiedet.



Giuliana Farfalla verabschiedet sich vorzeitig aus dem Dschungelcamp. Das 21-jährige Transgender-Model hat in der Sendung "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" am Mittwochabend erklärt, nicht länger mitmachen zu wollen. "Ich bin nicht gut in sowas, deshalb halte ich es kurz: Ich gehe nach Hause", teilte sie den übrigen Dschungelstars mit.