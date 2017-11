Deutsche schätzen Qualitätsjournalismus, GEZ jedoch nicht

Im Rahmen der Allensbach-Studie gab die Mehrheit der Befragten an, qualitativ hochwertigen Journalismus zu schätzen. Von den Kosten der GEZ halten sie allerdings nicht viel. Die sind relativ hoch.



Mit einer neuen Studie wird derzeit das Medienangebot erneut unter die Lupe genommen. Insbesondere die journalistische Qualität steht in der Allensbach-Studie auf dem Prüfstand. Im Rahmen dieser Studie stellte sich heraus, dass ein Großteil der Befragten qualitativ hochwertigen Journalismus wichtig für eine funktionierende Demokratie und Gesellschaft halte. Angegeben wurde dies von neun von zehn Bundesbürgern, die im Rahmen der Studie befragt wurden. Damit beläuft sich die Zahl auf 88 Prozent der Bevölkerung ab 16 Jahren, die hochwertige Medien für essenziell wichtig halten, wenn es darum geht unsere Demokratie am Laufen zu halten. Von diesen sehen 57 Prozent dies als sehr wichtig, 31 Prozent als wichtig an.