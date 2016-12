Deutsche wollten Nachrichten: ARD unterbricht Programm

Ein mutmaßlicher Anschlag an der Gedächtniskirche in Berlin - das Bedürfnis der Deutschen nach aktuellen Nachrichten am Montagabend war groß. ARD und RTL unterbrachen dafür sogar ihr reguläres Programm.



Nach dem mutmaßlichen Anschlag an der Gedächtniskirche in Berlin war das Interesse an Nachrichten am Montagabend groß. Das Erste zeigte ab 20.15 Uhr zunächst sein Quiz im XL-Format "Wer weiß den sowas" mit Kai Pflaume, das bis 22.45 Uhr laufen sollte, entschied sich allerdings, es zu unterbrechen: Ab 21.12 Uhr ging ein "Tagesthemen extra" zu den Ereignissen in Berlin auf Sendung. Dabei informierten sich 4,44 Millionen Zuschauer über den aktuellen Nachrichtenstand, der Marktanteil lag bei 13,7 Prozent. Die anschließenden "Tagesthemen" ab 22.24 Uhr sahen noch 3,40 Millionen (13,6 Prozent). Zum Vergleich: Die Quizshow selbst hatte im Schnitt 3,97 Millionen (12,0 Prozent).