Deutscher Fernsehpreis – Mockrigde und Pflaume sind dabei

Die drei Show-Moderatoren Hartwich, Pflaume und Mockridge konkurrieren um den Fernsehpreis.



Daniel Hartwich, Kai Pflaume und Luke Mockridge: Drei Show-Moderatoren mit reichlich TV-Erfahrung konkurrieren in diesem Jahr um eine Auszeichnung beim Deutschen Fernsehpreis. Wie die Veranstalter am Donnerstag in Köln mitteilten, wurde Hartwich (40) für die Tanz-Show "Let's Dance" (RTL) in der Kategorie "Beste Moderation Unterhaltung" nominiert.