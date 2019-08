Deutschland ist in Europa Spitzenreiter in Sachen E-Sport

Die E-Sport-Branche verzeichnet nach einer Studie der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) nach wie vor rasante Umsatzzuwächse.



Die Studie "Digital Trend Outlook 2019: Esport", wird anlässlich der Gamescom, die ab morgen in Köln stattfindet, veröffentlicht. Im vergangenen Jahr konnte die E-Sport-Branche einen Umsatz von 62,5 Millionen Euro verzeichnete. Dies bedeutet im Vergleich zum Jahr 2017 (51,2 Millionen Euro) ein Umsatzplus von 22 Prozent. Die Studie von PwC sieht auch in den nächsten Jahren große Wachstumspotentiale, so könnten die Ticketverkäufe für Liveevents jährlich um durchschnittlich rund 23 Prozent wachsen.



Aber auch bei den Medienrechten hier erwartet PwC ein durchschnittliches Wachstum um 19,3 Prozent pro Jahr. Beim Sponsoring rechnet die Gesellschaft mit einem Umsatz von 60,9 Millionen Euro im Jahr 2023. Sponsoring ist mit einem Anteil von 40 Prozent am Umsatz wichtigste Erlösquelle im E-Sport.