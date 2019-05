Deutschsprachige Sender starten auf Hotbird 13 Grad Ost

Das Hotbird-Satellitensystem auf 13 Grad Ost ist für deutsche Zuschauer aber auch Kabelnetzbetreiber aus dem hiesigen Raum eher uninteressant geworden. Eutelsat will dies wieder ändern.



In den neunziger Jahren des letzten Jahrtausends aber auch zu Beginn dieses Jahrtausends waren in Deutschland viele Antennen auf Eutelsat Hotbird 13 Grad Ost ausgerichtet. Sender via Onyx TV, Viva und Viva II waren exklusiv über das Satellitensystem zu empfangen. Die Vielfalt an deutschsprachigen Sendern wurde aber kontinuierlich heruntergefahren. Abgesehen vom Schweizer Informationssender SF Info ist kein attraktives deutschsprachiges Programm mehr auf dem Hotbird System zu empfangen.