"Die Chefin" unterhält im Dezember

Wenn der Dezember das Ende des Jahres 2016 einläutet, dann mit einer ganzen Ladung Krimi-Unterhaltung im ZDF. Denn an den fünf Dezemberfreitagen zeigt der Sender die neuen Episoden um Kriminalhauptkommissarin Vera Lanz.



Am 2. Dezember kehrt Katharina Böhm in ihrer Rolle als Kriminalhauptkommissarin Vera Lanz in "Die Chefin" wieder auf die heimischen TV-Bildschirme zurück. An diesem Dezember-Freitag feiert das ZDF den Auftakt der neuen Staffel, die mit insgesamt fünf neuen Episoden ausgestattet ist. In weiteren Rollen mischen erneut unter anderem Jürgen Tonkel, Stefan Rudolf und Olga von Luckwal mit.