"Die Eifelpraxis - Eine Frage des Muts": Mit Herz und Humor

Die Eifel ist schön, das Haus des Arztes direkt am See auch - und eine forsche Assistentin sorgt für allerlei Auftrieb. So funktioniert eine erfolgreiche TV-Reihe.



Auf dem Lande gibt es bekanntlich viel zu wenig Ärzte, und da ist jedwede Hilfe willkommen. Und so gelangt eine Berliner Versorgungsassistentin in die landschaftlich reizvolle Eifel, um dort in eine Arztpraxis einzusteigen. Was ihr dort alles passiert, darum geht es auch in der vierten Folge der mittlerweile populären Reihe "Die Eifelpraxis" mit der Geschichte "Eine Frage des Muts", die an diesem Freitag (20.15 Uhr) im Ersten gezeigt wird. Am daraufolgenden Freitag (20.15 Uhr) folgt dann eine weitere Episode mit dem Titel "Gebrochene Herzen".