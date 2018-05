Die Frau aus der Hitfabrik - Kylie Minogue wird 50

Mit Kaugummi- und Disco-Pop wurde Kylie Minogue zum Megastar. Seit Teenager-Tagen führt sie ein Leben in der Öffentlichkeit. Jetzt wird sie 50. Und macht manches anders als sonst.



Sie war 17, sie trug eine braun getönte Dauerwelle mit gelbem Stirnband, und es war wirklich nur eine Nebenrolle. Aber im Rückblick, sagt Kylie Minogue, seien die Dreharbeiten für die australische Fernsehserie "The Henderson Kids" wohl "die beste Zeit meines Lebens" gewesen. Das war 1985. Und wohl auch das letzte Mal, das sich niemand groß um sie kümmerte. Denn kurz darauf begann die Weltkarriere.