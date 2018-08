Die Kardashians sind wieder da: 15. Staffel angekündigt

E! Entertainment zeigt im September die wilden Eskapaden der Kardashian Familie in der 15. Stafel von "Keeping Up with the Kardashians".



Seit 2007 ist die Serie um die Hollywood-Großfamilie bereits bei E! Entertainment zu sehen. Und es ist kein Ende in Sicht. Jetzt soll die 15. Staffel rund um die Schwestern Kim, Kourtney, Khloé, Kendall und Kylie sowie deren Mutter und Managerin Kris folgen. Meldungen zu diesem Thema

Die neuen Folgen gehen bei dem Pay-TV-Kanal ab dem 7. September immer montags um 21.55 Uhr exklusiv als TV-Premiere im deutschsprachigen Raum auf Sendung. Zuvor können hart gesottene Fans zwischen dem 3. September und dem 23. September alle Folgen der weltbekannten Reality-Show rund um die Uhr sehen.



Auch die Spin-offs wie "Revenge Body with Khloé Kardashian" und "Life of Kylie" werden ausgestrahlt.



