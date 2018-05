"Die Klempnerin": RTL beschäftigt Polizeipsychologin

RTL macht mit seinem Vorhaben, verstärkt eigene Serien zu produzieren, ernst: Jetzt haben die Dreharbeiten zur neuen Krimiserie "Die Klempnerin" begonnen, wie Sender am Mittwoch mitteilte.



Die Hauptfigur im Zehnteiler ist die Polizeipsychologin Mina Bäumer, eine "Handwerkerin der menschlichen Seele", wie RTL sie beschreibt, die die ungelösten Fälle mit viel "Empathie und Pragmatismus" angehe.