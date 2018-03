Die "Kosten des Krieges" im SWR2

In der heutigen Zeit kämpfen in Syrien, im Irak oder in Mali nicht mehr Staaten gegeneinander. Terrorgruppen, Milizen, Regionalmächte sind in die Konflikte des 21. Jahrhunderts verwickelt.



Es stellt sich die Frage, wo die Waffen für diese Konflikte herkommen und wer sie bezahlt. Laut dem Stockholmer SIPRI-Institut exportierte Deutschland 2016 Waffen für 6,9 Milliarden Euro. SWR2 widmet sich ab dem 28. März in der Reihe "Kosten des Krieges" diesen Fragen.