Die Maus erklärt auf der re:publica, wie man programmiert

Wer programmieren kann, versteht die Welt. "Die Sendung mit der Maus" hat eine Web-Anwendung entwickelt, die spielerisch an die Grundfähigkeiten des Programmierens heranführt. Vom 6. bis 8. Mai ist die Maus damit auf der re:publica in Berlin.



"Die Digitalisierung bietet uns völlig neue Möglichkeiten, komplexe Themen spannend aufzubereiten. Ob 'Programmieren mit der Maus', Musikvermittlung via Web-App oder Zeitzeugenberichte mit AR-Technik direkt im Klassenzimmer: Der WDR zeigt, wie moderne Wissensvermittlung aussehen kann", sagt WDR-Intendant Tom Buhrow in einer Pressemitteilung über den diesjährigen Themenschwerpunkt des WDR bei re:publica.