"Die Pariserin: Auftrag Baskenland" - Komödie mit Bewährtem

Dorf statt Land und Gefühle statt Geld - in der Komödie "Die Pariserin: Auftrag Baskenland" dreht sich vieles um Gegensätze. Der Stoff ist im Kino nicht neu, kommt aber bisweilen abenteuerlich daher.



Wer "Willkommen bei den Sch'tis" mag, könnte auch diesen Film mögen: In "Die Pariserin: Auftrag Baskenland" verschlägt es die Großstädterin Sibylle aus beruflichen Gründen in eine Region Frankreichs, von der sie bisher nicht viel gehalten hat - das Baskenland. Doch wie sich herausstellt, ist es dort gar nicht so übel wie gedacht und auch eine Romanze lässt nicht lange auf sich warten.