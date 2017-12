Die "Star Wars"-Filme: Ein galaktischer Kampf von Gut und Böse

Nächste Woche geht das "Star Wars"-Spektakel in die nächste Runde: "Die letzten Jedi" kommt in die Kinos. Ein Rückblick zum Einstimmen.



Die "Star Wars"-Saga geht weiter. Nächsten Donnerstag kommt der neueste Film der Reihe in die Kinos: In "Die letzten Jedi" sind einmal mehr alte Helden wie Mark Hamill und die bereits gestorbene Carrie Fisher zu sehen.



Auch neue Stars wie Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o und Andy Serkis sind wieder mit dabei. Die von Millionen Fans weltweit gefeierte Filmreihe zählt zu den kommerziell erfolgreichsten der Geschichte. Noch ist über "Die letzten Jedi" kaum etwas bekannt - deswegen folgt zum Einstimmen nun erst einmal ein Rückblick über die bisherigen Werke: