Die Zombies sind los: "The Walking Dead" Staffel 6 bei RTL2

RTL2 nimmt sich wieder einer seiner Highlight-Serien an und zeigt die sechste Staffel von "The Walking Dead" ab diesem Wochenende als deutsche Free-TV-Premiere.



Die Zombies sind zurück. RTL2 nimmt sich wieder der Endzeit-Serie "The Walking Dead" an und strahlt die sechste Staffel als deutsche Free-TV-Premiere aus. Den Auftakt feiert die neue Staffel am Samstag, den 5. November, um 22.15 Uhr mit sogleich drei Folgen. Anschließend erfolgt die Ausstrahlung immer samstags mit je zwei Episoden. Damit weicht RTL2 erstmals von seiner Eventprogrammierung von "The Walking Dead" ab, die in der Vergangenheit für Traumquoten sorgte.