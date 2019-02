Die beliebtesten Streaming-Serien 2018

Goldmedia hat das Jahresranking 2018 der populärsten Serien auf kostenpflichtigen Streaming-Plattformen in Deutschland veröffentlicht. "Game of Thrones" wurde dabei von der Spitze verdrängt.



Dafür wurden die Jahrescharts von VoD-Ratings, der Analyseplattform der Beratungs- und Forschungsgruppe, ausgewertet, wo fortlaufend die Abrufe kostenpflichtiger Video-on-Demand-Angebote (VoD) in Deutschland und seit Januar 2019 auch in Großbritannien erfasst werden.



Ein weiterer Bestandteil des Rankings ist eine repräsentative Nutzer-Befragung zu ihren Lieblingsserien und Neuentdeckungen zwischen Ende Dezember 2018 bis Mitte Januar 2019 unter 2.292 Teilnehmern.