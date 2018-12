Die etwas andere Australienreise: "Manuel Down Under" auf Arte

Zwei junge Männer reisen durch Australien. Sie sehen Kängurus und Sonnenaufgänge, fahren mit dem Quad und mit dem Zug. Ein erstaunliches Programm, dafür, dass einer von ihnen das Down-Syndrom hat. Und nicht nur das macht dieses Filmprojekt besonders.



Manuel Zuber und Julius Werner waren zwei Monate zusammen in Australien. Die beiden Männer aus Kiel sind 20 Stunden nach Melbourne geflogen und haben die Metropole am anderen Ende der Welt erkundet. Sie haben zusammen unter freiem Himmel im Outback übernachtet, sie waren baden im Pazifik. Und sie haben sich heftig gestritten über die Frage, wie oft man Pommes essen sollte. So ähnliche Reisen haben schon viele gemacht - aber dann doch auch wieder nicht: Denn Manuel hat Trisomie 21, auch Down-Syndrom genannt. Der 26-Jährige kann nicht einfach in ein Flugzeug steigen und losfliegen oder sich in einer Großstadt auf einem anderen Kontinent zurechtfinden. Er braucht bei vielem Hilfe - und dafür hat er Julius.