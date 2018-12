Die großen Pläne des ARD-Vorsitzenden Ulrich Wilhelm

Halbzeit für Ulrich Wilhelm: Der ARD-Vorsitzende will im neuen Jahr eine gemeinsame Video-Plattform mit den Zeitungs- und Zeitschriftenverlagen starten, die auch für private TV-Sender offen ist. Er hat aber auch noch weitere Ziele.



Noch ein Jahr lang führt er den Senderverbund. In dieser Zeit fällt nicht nur die Vorentscheidung über eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags, sondern es soll auch eine gemeinsame Video-Plattform mit Zeitungsverlegern ins Leben gerufen werden. Dies habe für beide Seiten Vorteile, sagte Wilhelm in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur in München. Die Verlage könnten mit den Videos der öffentlich-rechtlichen Sender ihre eigene Berichterstattung stärken. "ARD und ZDF würden ihre Herkunftsbezeichnung auf den Videos behalten und insofern auch nichts verlieren." Auch private TV-Sender könnten Teil einer solchen Plattform werden.