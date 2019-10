Die ultimative HDR-Qualität mit Sonys 85ZG9 live erleben!

Sie wollen live erleben, was die neuen 85ZG9-Modelle von Sony alles können? Dann kommen Sie zu unserer aufwändigen Vorführung nach Leipzig, bei der es nicht nur viel zu sehen und selbst auszuprobieren, sondern auch einen Heimkino-Abend der besonderen Art zu gewinnen gibt.



Am 23.11.2019 haben Sie die Möglichkeit, die leuchtstärksten HDR-Bilder aller Zeiten live mit eigenen Augen zu sehen. In einer aufwändigen Vorführung anhand gleich zweier 85ZG9-Modelle erfahren Sie alles über die Schlüsseltechnologien, die das HDR-Erlebnis mit dem 85ZG9 so besonders machen. Die Veranstaltung wird durch Sony Deutschland und Vertreter des HDTV Magazins begleitet. Das Event findet in Leipzig statt.

Erfahren Sie alle wichtigen technischen Hintergrundinfos inklusive Messwerte zum 85ZG9

Im Heimkinoraum erleben Sie den 85ZG9 mit beeindruckendem Surround-Set-up und IMAX Enhanced Inhalten

Das HDTV-Magazin wird eine realistische Markteinordnung inklusive Vergleiche präsentieren

Informieren Sie sich über die Gegenwart und Zukunft der HDR-Darstellung, inklusive Analyse von HDR-Inhalten

Wir stellen ebenfalls UHD Blu-ray-Player und PS4 Pro Konsolen für Tests mit einem zweiten 85ZG9-Modell zur Verfügung

Bereits im letzten Jahr präsentierte HDTV-Chefredakteur Christian Trozinski einem ausgewählten Publikum, welche Möglichkeiten die neuen Sony-Modelle bieten Bild: Auerbach Verlag

Jeder Teilnehmer erhält von Sony einen Gutschein für 20% Rabatt im Sony Store. Zudem verlost Sony unter allen Teilnehmern einen Heimkino-Abend mit dem ZG9. Das heißt konkret: Sony stellt dem Gewinner für einen TV-Abend mit Freunden den ZG9 in die Wohnung und übernimmt das Catering für 10 Personen.Wichtiger Hinweis: Aufgrund der begrenzten Plätze können wir eine Teilnahme am Event allein auf Basis einer Anmeldung nicht garantieren. Sie erhalten nach Eingang Ihrer Anmeldung, spätestens zwei Wochen vor dem Event, eine Nachricht, ob Sie am Event teilnehmen können. Nur Teilnehmer, denen wir eine Bestätigung zukommen lassen, sind am Ende berechtigt, am Event teilzunehmen (erfolgt keine Bestätigungsnachricht ist dies gleichzusetzen mit einer Absage).Nutzen Sie folgende E-Mail-Adresse mit dem Betreffund Angabe Ihres Namens, um an der Anmeldung teilzunehmen:Digital Fernsehen, das HDTV Magazin und Sony Deutschland freuen sich bereits, Sie am 23.11.2019 in Leipzig begrüßen zu dürfen.