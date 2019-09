Dienstag bis Sonntag XXL-Handballwoche auf Sky

Die neue Saison in der Handball-Bundesliga ist erst zwei Spieltage alt und bereits in dieser Woche geht die Liga in die Vollen. Eine Handballwoche im XXL-Format mit einem Doppelspieltag und 17 Partien wartet auf die Handball-Fans.



Bereits am morgigen Dienstag sind die Topteams aus Mannheim, Flensburg und Kiel im Einsatz. Die Rhein-Neckar Löwen haben ein Heimspiel gegen den noch ungeschlagenen Bergischer SC. Florian Schmidt-Sommerfeld und Sky Experte Heiner Brand melden sich live aus Mannheim. Der Meister Flensburg-Handewitt muss nach Wetzlar reisen und THW Kiel treffen nach ihrer Pause infolge der Klub-WM auf die Eulen aus Ludwigshafen. Katharina Kleinfeldt führt durch die Konferenz. Meldungen zu diesem Thema

Wer holt wen? Transfermarktschluss bei Sky Sport News HD

3. Spieltag: Nochmal Bundesliga bei Sky vor der Länderspielpause

Sky & DAZN: Aufteilung der Champions League-Spiele steht

Am Mittwoch trifft Magdeburg auf den Aufsteiger aus Nordhorn und die noch ungeschlagenen Hannover-Burgdorf auf den Neuling Balingen-Weilstetten. Gregor Teicher moderiert die 4er Konferenz. Höhepunkt der Woche ist das Spitzenduell der beiden Meisterschaftsaspiranten SC Magdeburg und THW Kiel am Samstagabend. Ab 17.45 Uhr berichtet Sky live aus der Magdeburger Getec-Arena. Sky-Experte Stefan Kretzschmar und Karsten Petrzika kommentieren die Partie. Jens Westen führt vor Ort die Interviews.



3. Spieltag live bei Sky:

Dienstag

18.30 Uhr: die Sky Konferenz auf Sky Sport 1 HD

18.30 Uhr: Rhein-Neckar Löwen - Bergischer HC auf Sky Sport 2 HD

18.30 Uhr: HSG Wetzlar - SG Flensburg-Handewitt auf Sky Sport 3 HD

18.30 Uhr: THW Kiel - Die Eulen Ludwigshafen auf Sky Sport 4 HD

18.30 Uhr: SC DHfK Leipzig - TVB 1898 Stuttgart auf Sky Sport 5 HD

Mittwoch

18.30 Uhr: die Sky Konferenz auf Sky Sport 1 HD

18.30 Uhr: Füchse Berlin - TSG GWD Minden auf Sky Sport 2 HD

18.30 Uhr: SC Magdeburg - HSG Nordhorn-Lingen auf Sky Sport 3 HD

18.30 Uhr: MT Melsungen - TBV Lemgo Lippe auf Sky Sport 4 HD

18.30 Uhr: Hannover-Burgdorf - HBW Balingen-Weilstetten auf Sky Sport 5 HD



4. Spieltag live bei Sky

Donnerstag:

18.45 Uhr: SG Flensburg-Handewitt - HC Erlangen auf Sport 1 HD

18.45 Uhr: Die Eulen Ludwigshafen - SC DHfK Leipzig auf Sky Sport 2 HD

Samstag:

17.45 Uhr: SC Magdeburg - THW Kiel auf Sky Sport 1 HD

20.15 Uhr: HSG Nordhorn-Lingen - Rhein-Neckar Löwen auf Sky Sport 1 HD

Sonntag:

13.00 Uhr: Frisch Auf! Göppingen - Füchse Berlin auf Sky Sport 3 HD

15.25 Uhr: die Sky Konferenz auf Sky Sport 3 HD

15.55 Uhr: Bergischer HC - HSG Wetzlar auf Sky Sport 4 HD

15.55 Uhr: TBV Lemgo Lippe - Hannover-Burgdorf auf Sky Sport 5 HD

15.55 Uhr: TVB 1898 Stuttgart - TSG GWD Minden auf Sky Sport 6 HD

15.55 Uhr: HBW Balingen-Weilstetten - MT Melsungen auf Sky Sport 7 HD

Mittwoch4. Spieltag live bei SkyDonnerstag:Samstag:Sonntag: