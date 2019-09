Dieses Wochenende Leichtathletik-WM live bei ARD und ZDF

Zumindest dieses Sport-Ereignis ist ihnen noch geblieben: Die beiden öffentlich-rechtlichen TV-Sender berichten in ihren Hauptprogrammen asbwechselnd von der Leichathletik-WM.



ARD und ZDF bieten von den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Doha vom 27. September bis 6. Oktober sogar ein relativ umfangreiches TV-Programm. Weitere Berichte gibt es auf den Internetseiten "sportschau.de" und "zdfsport.de". Die ARD beginnt diesen Freitag (16.10 Uhr) mit einigen Qualifikationen.