"Digital Switzerland" macht fit für den digitalen Wandel

Im Vergleich zum Jahr 2000 erzielt die Schweizer Presse 1,8 Milliarden Franken weniger an Anzeigenumsatz. Es sind zur Zeit 1,2 Milliarden Franken. Die Auflage der zwölf größten Zeitungen zusammen sank im gleichen Zeitraum von 2,3 Millionen Exemplaren auf 1,4 Millionen.



Beide Rückgänge sind die Folgen der Digitalisierung der Information. Die Werbung wandert von den gedruckten Blättern zu Google und Facebook ab, danach wandern auch die Zeitungsleser zu den Online-Angeboten. Dabei haben die Zeitungshäuser den Zug der Zeit erst verschlafen und den zweiten Effekt noch verstärkt, indem sie ihre Inhalte gratis ins Internet setzten.