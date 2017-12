"Dinner Party" ab Januar neu mit Pocher und Newcomerin Baborie

Oliver Pocher und Ariana Baborie übernehmen nicht nur den Late-Night-Talk auf Sat.1. Mit ihnen hält auch ein verändertes Konzept Einzug bei der "Dinner-Party".



Ab Januar soll Comedian, Schauspieler und Moderator Oliver Pocher bei Sat.1 im Wechsel mit Fernseh-Neuling Ariana Baborie die "Dinner-Party" bei Sat.1 moderieren. Das kündigte die Nachrichtenseite "dwdl" an.