Direkt vom Spielfeld: Neue TV-Technik bei Sport1 und Co.

Bei der Kooperation von Sport1, Sporttotal und Volleyball Bundesliga kommt eine neue Übertragungstechnik für die TV Produktion der Spiele zum Einsatz.



Für die Übertragung der Volleyballspiele kommt bei Sport1 und Sporttotal in Zusammenarbeit mit der Volleyball Bundesliga ein hochmodernes Remote-TV-Produktionssystem zum Einsatz. Statt Übertragungswagen vor Ort kommen vollautomatische Kameras zum Einsatz.