Discovery: Olympische Winterspiele bis ins letzte Detail

Bereits am Dienstag gab Discovery einen Einblick in seine Pläne für die Olympischen Winterspiele. Nun folgen weitere Infos, die die bislang ausführlichste Berichterstattung zu den Olympischen Winterspielen erkennen lassen.



Die Zeiten, in denen ARD und ZDF die Führung in Sachen Berichterstattung zu den Olympischen Winterspielen übernommen haben, sind vorbei. Gestern verkündete Discovery, dass das Unternehmen den Spartensender Eurosport als neuen Olympiasender sieht und 2018 die bislang "umfangreichste Berichterstattung" zu den Olympischen Winterspielen anbieten will. Welche Highlights dem Zuschauer ins Haus stehen, wenn die Athleten im kommenden Jahr im südkoreanischen Pyeongchang um Gold, Silber und Bronze wetteifern, lässt der Sender nun zumindest ansatzweise durchsickern.