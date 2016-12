Discovery will große deutsche Olympia-Momente im Free-TV zeigen

Ab 2018 wird es die Olympischen Spiele nicht mehr bei ARD und ZDF zu sehen geben. Die Eurosport-Mutter Discovery, die die Rechte inne hat, will den Zuschauern dennoch "die deutschen Medaillenentscheidungen" im frei empfangbaren Fernsehen zeigen.



Die Olympischen Spiele gab es bei ARD und ZDF im Sommer vorerst zum letzten Mal zu sehen. Die Übertragungsrechte für Olympia ab 2018 schnappte den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten im letzten Jahr Discovery weg. Während sich das Medienunternehmen in Ländern wie Österreich und Großbritannien mit nationalen Sendern über Sublizenzen einigte, scheiterten hierzulande die Verhandlungen mit den Öffentlich-Rechtlichen. Laut ARD und ZDF wollte die Eurosport-Mutter zu viel Geld für die Olympia-Sublizenzierung. Nun wird Discovery die Übertragung der Olympischen Spiele ab 2018 allein auf die Beine stellen.