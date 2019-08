Disney verkauft Sportsender an Amazon und Sinclair

Megadeal in den Vereinigten Staaten. Disney verkauft seinen Sportsender Yes an Amazon und eines der größten Rundfunkhäuser Amerikas, Sinclair Media.



Der US-Unterhaltungskonzern Walt Disney hat seine Mehrheitsbeteiligung am regionalen Sportsender Yes verkauft. Der 80-prozentige Anteil an dem Netzwerk geht laut einer Mitteilung vom Donnerstag an ein Käuferkonsortium um den Online-Riesen Amazon und das Medienunternehmen Sinclair. Meldungen zu diesem Thema

Der Sender werde dabei insgesamt mit 3,47 Milliarden Dollar (3,14 Mrd Euro) bewertet. Bei dem Netzwerk laufen unter anderem Spiele von New Yorker Sport-Teams wie den Yankees oder den Brooklyn Nets.



Mit dem Verkauf erfüllt Disney eine Auflage der Wettbewerbshüter des US-Justizministeriums, die Bedingung für die Übernahme großer Konzernteile des Rivalen 21st Century Fox war.