Diveo mit eigener App jetzt auf Smart-TVs von Vestel

Die hybride Sat-TV-Plattform Diveo kooperiert mit Vestel und ist damit auf Smart-TVs der Marken Toshiba, JVC und Co. verfügbar.



Erst Samsung und LG Electronics. Und nun Vestel. Diveo, die hybride Sat-TV-Plattform, kooperiert ab sofort mit dem Technologieunternehmen Vestel.