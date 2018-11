Divicon Media meldet Interesse an DAB Plus Ausbau in NRW

Der bundesweite Radionetz-Betreiber und Dienstleister hat im Rahmen der Bedarfsabfrage für DAB-Plus-Übertragungskapazitäten seitens der Landesanstalt für Medien NRW offiziell Interesse angemeldet.



Ziel der Abfrage war es, das Interesse der Medienschaffenden an einer umfassenden und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Digitalradio DAB Plus in Nordrhein-Westfalen herauszufinden. Mit der Teilnahme an der Eruierung will Divicon den weiteren Ausbau von DAB Plus in Deutschland sowie die Bemühungen der Landesmedienanstalt zu einer bedarfsgerechten Beantragung der Zuordnung von Übertragungskapazitäten bei der Landesregierung unterstützen.