Doku: Markus Lanz entdeckt Kuba

Kuba hat sich geöffnet, Millionen von Ausländern strömen inzwischen jährlich auf die Karibikinsel. Einer von ihnen ist Markus Lanz.



Die deutschen Fernsehzuschauer kennen Markus Lanz noch von "Wetten, dass..?" und seiner ZDF-Talkshow, die seinen Namen trägt. Gelegentlich packt der 48-jährige Reporter auch seine sieben Sachen und fährt ins Ausland, dreht dort und bringt seine Begegnungen dem Publikum hierzulande näher - zum Beispiel auch Grönlands Gletscher. Inseln scheinen auf ihn Anziehungskraft auszuüben. Fürs ZDF reiste Lanz nun ins sozialistische Karibikparadies Kuba.



Daraus wurde der 90-Minuten-Film "Markus Lanz - Kuba!", der am kommenden Dienstag um 22.45 Uhr zu sehen ist. Darin plaudert Lanz wie in seinem Talk beharrlich mit Einheimischen und Exilkubanern - und das ohne Dolmetscher: Der Südtiroler unterhält sich in seiner typischen Art immer leicht nach vorn gebeugt in einer Mischung aus spanisch und italienisch mit der Bevölkerung und erfährt dabei Dinge, die die derzeitige Stimmung und Lage im Land tatsächlich ganz gut spiegeln.