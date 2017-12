Doku über Attentat am Breitscheidtplatz auf ZDF und ZDFinfo

Am 19. Dezember 2016 um 20.04 Uhr raste ein Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz. Die Dokumentation "Berlin Breitscheidplatz - Leben nach dem Attentat" begleitet die Angehörigen der Opfer.



Der Film von Carsten Behrendt ist am Sonntag, 17. Dezember 2017, 23.30 Uhr, im ZDF und am Montag, 18. Dezember 2017, 20.15 Uhr, in ZDFinfo zu sehen. Nach dem Schock vom Breitscheidplatz hat sich die Welt weitergedreht. Für eine kleine Gruppe jedoch steht sie noch immer still - für die Hinterbliebenen der Anschlagsopfer. Sie treffen sich regelmäßig und helfen sich gegenseitig auf dem Weg zurück in den Alltag.