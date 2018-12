Dokumente belegen: Facebook gab Freundesliste weiter

Facebook lässt einige Unternehmen, darunter Netflix und Airbnb, auf die Freundeslisten seiner Benutzer zugreifen, während es 2015 diese Datennutzung für die meisten Unternehmen untersagte.



Dies besagen Dokumente, die vom britischen Gesetzgeber gestern veröffentlicht worden sind. Die 223 Seiten der internen Kommunikation zwischen hochrangigen Mitarbeitern, darunter der Gründer und der Vorstandsvorsitzende Mark Zuckerberg, von 2012 bis 2015, liefern neue Beweise für die bereits vorgebrachten Behauptungen, dass Facebook bevorzugte Unternehmen ausgewählt hat und damit wettbewerbswidriges Verhalten begangen hat.