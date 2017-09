Dreambox bekommt einen FBC-Tuner

Mit noch mehr Flexibilität, Programmvielfalt, schnelleren Umschaltzeiten und einem reduzierten Stromverbrauch möchte die Dream Property GmbH bei den Kunden punkten. Dafür bringt die Firma zwei brandneue Empfangsteile in den Handel.



Dream Property stattet ab sofort die beiden Dreamboxen DM900 ultraHD und DM920 mit einem FBC-Tuner aus, dabei steht FBC für Full Band Capture. Mit dieser Technologie kann gleichzeitig auf die TV-Programme von bis zu acht Transpondern zugegriffen werden. Neben der größeren Flexibilität bei der TV-Versorgung über Einkabelsysteme profitieren auch die Verteilstrukturen mit Standard-LNB und Multischalter von der neuen Technik.