Drei neue Kanäle auf Waipu.tv

Unter dem Stichwort "Fernsehen zum Relaxen" fügt Waipu.tv seinem Angebot drei neue Sender zum Entspannen und Entschleunigen hinzu.



Deluxe Lounge HD, Zender und Tierwelt Live HD heißen die neuen Kanäle im Senderangebot von Waipu.tv. Sie sind in allen Kunden-Paketen sowie via "O2 TV powered by Waipu.tv" verfügbar. Deluxe Lounge HD ist ein loungiger Musiksender, der hauptsächlich Naturaufnahmen als Begleitung zu entspannten Klängen zeigt.