Dropbox drängt an die Börse

Dropbox will 500 Millionen Dollar bei Börsengang erlösen. Zu welchem Preis die Aktien angeboten werden sollen, ist noch unklar.



Der Online-Speicherdienst Dropbox will umgerechnet 407 Mio Euro mit dem geplanten Börsengang einnehmen. Das Unternehmen aus San Francisco soll an der Technologie-Börse Nasdaq unter dem Tickerkürzel DBX gelistet werden, wie aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC vom Freitag hervorgeht.