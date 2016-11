"Dschungelcamp": RTL darf auch weiter im Dschungel drehen

Die Zukunft des Reality-Formates "Dschungelcamp" ist gesichert. RTL kann auch in Zukunft Promis in den australischen Dschungel schicken, darüber soll mit dem Besitzer Einigkeit herrschen.



Die populäre RTL-Dschungelshow "Ich bin ein Star - holt mich hier raus!" kann weiter auf dem Gelände an der australischen Ostküste gedreht werden. Der Besitzer, Craig Parker, wies Mediengerüchte zurück, er habe keine Lust mehr auf die Produktionen. Das hatten mehrere Zeitungen berichtet.