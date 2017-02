"Dschungelcamp": RTL versteigert Mini-Camper

Das "Dschungelcamp" 2017 ist beendet. Doch es schlägt noch Wellen: Für den guten Zweck sucht RTL nach neuen Besitzern für Holzpuppen der Dschungelcamper.



Am gestrigen Dienstag landeten die Kandidaten der aktuellen Dschungelcamp-Saison wieder in Deutschland. Doch mit der elften Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" hat RTL immer noch nicht komplett abgeschlossen.