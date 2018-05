ESC-Finalisten stehen fest: Wikinger, Australien & ein Ex-Sieger

Die große ESC-Party am Samstag kann kommen: Nach dem zweiten Halbfinale ist klar, welche Acts in Lissabon um den Sieg kämpfen werden. Große Überraschungen gab es nicht - außer bei Michael Schulte, der den Fans ein Geheimnis verriet.



Nach dem zweiten Halbfinale des Eurovision Song Contest stehen die 26 Finalteilnehmer fest. Am Donnerstagabend schafften erneut die meisten der Favoriten den Einzug in die Mega-Show am Samstag, große Überraschungen blieben aus. Um den Sieg kämpfen wird zum zweiten Mal der Norweger Alexander Rybak, der bereits 2009 den Wettbewerb gewonnen hatte: Sein fetziger Ohrwurm "That’s How You Write A Song" kam in der Lissaboner Altice Arena ebenso gut an wie bei den Fans an den Bildschirmen.