ESC-Party mit Simple Minds, Sasha und Revolverheld

Simple Minds, Sasha, Namika und Revolverheld werden die Live-Acts beim "Countdown für Lissabon" und der anschließenden "Grand Prix Party" auf der Hamburger Reeperbahn sein.



Als Moderatorin führt erneut Barbara Schöneberger am 12. Mai durch das Programm, teilte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Freitag in Hamburg mit. Die anderen Musiker, die in den Shows am großen ESC-Abend im Ersten zu sehen sind, sind Max Giesinger, Lotte, Mary Roos, Mike Singer und voXXclub.