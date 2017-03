EU beschließt neue Skala für Elektrogeräte

Um den Energieverbrauch von Elektrogeräten für Verbraucher zu kennzeichnen gibt es zahlreiche, teils verwirrende Labels. Mit einer neuen Skala will die EU eine bessere Übersicht schaffen. Bis zur Einführung wird es allerdings noch dauern.



Verbraucher sollen besonders energiesparende Geräte im Laden künftig sofort erkennen können. Die EU will deshalb die verwirrende Kennzeichnung von Waschmaschinen, Kühlschränken oder Fernsehern mit Labels wie A+++ abschaffen und durch eine einfache Skala von A bis G ersetzen. Darauf haben sich Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten geeinigt, wie die EU-Kommission und EU-Rat am späten Dienstagabend mitteilten.