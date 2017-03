EU schickt weiteren Erdbeobachtungssatelliten ins All

Zwei Augen sehen besser als eins: Mit dem Sentinel-2B schickt die Esa einen weiteren Satelliten ins All, der künftig mit seinem Schwester-Trabanten die Erdoberfläche beobachten und anschließend Bilder senden soll.



Der fünfte europäische Erdbeobachtungs-Satellit Sentinel-2B ist in Französisch-Guyana erfolgreich gestartet. Pünktlich um 2.49 Uhr deutscher Zeit hob die für kleinere Satelliten konzipierte Vega-Rakete auf dem Weltraumbahnhof im südamerikanischen Kourou ab. Fast genau eine Stunde später wurde der Satellit in seiner Umlaufbahn 786 Kilometer über der Erde ausgesetzt.