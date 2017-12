EU will Online-Verbreitung von Rundfunkinhalten erleichtern

Nur noch einmal verhandeln anstatt im schlimmsten Fall 27 mal. Das EU-Parlament hat am gestrigen Dienstag einen Kompromiss verabschiedet, der den internationalen Zugang insbesondere zu Online-Inhalten erleichtern soll.



Fernseh- und Radiosender in der Europäischen Union sollen künftig ihre aktuellen Programme leichter online verbreiten können. Das EU-Parlament stimmte am Dienstag in Straßburg einem Verhandlungsmandat mit dem Ministerrat zu. Demnach könnten Verhandlungen über das Thema beginnen, sobald die Regierungen sich dazu eine Meinung gebildet haben. Nach Ansicht des Parlaments sollen die neuen EU-Regeln einen besseren Zugang zu Online-Nachrichten und anderen aktuellen Fernseh- und Radioprogrammen im Internet in der gesamten Europäischen Union ermöglichen.