Eigener Ad-Blocker - Google will nur "gute Werbung" durchlassen

Google führt einen eigenen Ad-Blocker in seinem Chrome-Browser ein. Dahinter steckt eine Allianz mit anderen Internet-Konzernen, die sich gegen die läufigen Werbefilter-Anwendungen richtet.



Im Kampf gegen lästige Ad-Blocker hatte sich 2016 eine sogenannte Coalition for Better Ads (dt.: Koalition für bessere Werbung) gebildet. Mit im Boot sitzt nicht nur Google, sondern unter anderem auch Konkurrent Facebook, der Konsumgüter-Hersteller Procter & Gamble sowie Verbände wie das Interactive Advertising Bureau (IAB) und der deutsche Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW). Was die Teilnehmer vereint, ist ein großes Interesse an Online-Werbung.



Wirkungsstarke Werbeblocker, die sich an Nutzerinteressen orientieren, sind den Unternehmen natürlich ein Dorn im Auge. Deswegen haben die Koalitionäre einfach kurzerhand beschlossen einen eigenen Filter zu entwickeln, der nun im Google-Browser Chrome Anwendung findet.