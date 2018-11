Einschaltquoten-Duell der Öffentlich-Rechtlichen

Die Einschaltquoten am Freitagabend sehen das ZDF mit der "Kriminalist" vor dem "Ranger" in der ARD.



Die neue ARD-Filmreihe "Der Ranger" ist mit knapp vier Millionen Zuschauern gestartet. Am Freitagabend schalteten 3,93 Millionen den ersten Teil "Paradies Heimat: Wolfsspuren" ein, das bedeutete einen Marktanteil von 13,1 Prozent. Philipp Danne spielt den Titelhelden, der in der Sächsischen Schweiz für den Naturschutz kämpft. Der zweite Teil läuft am 30. November.