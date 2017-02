"Einwurf": BR Fernsehen zeigt neuen Sport-Stammtisch

Ende März startet im BR-Fernsehen ein neuer Sport-Stammtisch. In "Einwurf" wird Moderatorin Marianne Kreuzer mit ihren Gästen einmal im Monat über Themen der Sportwelt diskutieren.



Unter dem Motto "Sport und die Welt" startet der Sport-Stammtisch "Einwurf", der ab 27.März immer am letzten Montag im Monat im BR-Fernsehen läuft. Marianne Kreuzer soll dann im vierwöchentlichen Rhythmus im Münchener Wirtshaus "Zur Schwalbe" moderieren. Sie will dort mit Gästen Themen aus der Welt des Sports diskutieren.