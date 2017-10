Eishockey: DEL und CHL live auf Sport1

Die Eishockey-Bundesliga DEL läuft noch gar nicht so lange, da stehen im europäischen Wettbewerb CHL schon die ersten Entscheidungen an. Sport1 zeigt binnen der nächsten Tage insgesamt vier Live-Partien.



Den Anfang macht die DEL am Sonntagnachmittag im Free-TV auf Sport1 mit der Begegnung ERC Ingolstadt gegen die Kölner Haie. Das Spiel wird ab 16.45 Uhr live übertragen. Von vor Ort berichten Moderator Sascha Bendermann, Kommentator Basti Schwele und Experte Andi Renz.