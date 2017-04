Eishockey: Letzte WM-Tests live bei Sport1

Am Sonntag und Montag zeigt Sport1 im Free-TV die letzten beiden Vorbereitungsspiele vor der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft . Die deutsche Nationalmannschaft tritt gegen Lettland an.



Bundestrainer Marco Sturm hat seinen WM-Kader für die letzten beiden Vorbereitungsspiele nochmals kräftig verändert. Im vorläufigen Aufgebot sind neben Greiss und Seidenberg acht weitere Spieler neu dabei. Darunter sind Konrad Abeltshauser, Yannic Seidenberg, Dominik Kahun und Brooks Macek. Allerdings wird Sturm vor der WM noch mindestens zwei Spieler aus dem Aufgebot streichen müssen, womit der Endspurt um die letzten WM-Tickets eröffnet ist.