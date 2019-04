Eishockey: Meister München am Abend bei Sport1 unter Druck

Bereits gestern konnten die Adler Mannheim ihren Einzug in das DEL-Finale feiern. Mit dem 4:2 Sieg in Köln beendeten sie die Halbfinalserie ungeschlagen. Auf Sport1 wird nun noch der Endspiel-Gegner gesucht.



Heute Abend stehen sich der EHC Red Bull München und die Augsburger Panther gegenüber. Dabei steht München nach der Heimniederlage unter Druck. Die Mannschaft liegt mit 1:2 hinten in der Best-of-Seven-Serie.