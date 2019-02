Elton vermisst Raab vor der Kamera

Der "Show-Praktikant" sehnt sich nach seinem Lehrmeister, schürt aber auch auf leise Hoffnung auf eine Rückkehr von Raab.



Moderator Elton (47) vermisst seinen alten Lehrmeister Stefan Raab (52) vor der Kamera. "Natürlich fehlt der", sagte er am Donnerstagabend am Rande der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises in Düsseldorf.